DJI Action 2 Combo a soli 270€ su Amazon (32% di sconto)

La DJI Action 2 Dual Screen Combo è in offerta a 270 euro su Amazon, grazie al 32% di sconto sul prezzo consigliato di 399 euro. La disponibilità è immediata, e in più è possibile scegliere l’opzione dei pagamenti rateali con Cofidis al momento dell’acquisto.

Il modello Dual Screen Combo di DJI Action 2 è una delle migliori action cam con risoluzione 4K disponibili oggi sul mercato. I suoi principali punti di forza sono le dimensioni ultra-compatte, la qualità dei video e la sua adattabilità a qualsiasi tipo di scenario.

DJI Action 2 Dual Screen Combo in sconto del 32% su Amazon

La versione Dual Screen Combo di Action 2 consente di riprendere il mondo da qualunque prospettiva si desideri. Questo grazie ai suoi molteplici accessori, attraverso cui è possibile agganciare l’action cam ovunque.

Eccellenti le prestazioni. La seconda generazione di DJI Action gira video in 4K/120fps e offre un grandangolo FOV di 155°, questo le consente di immortalare l’ambiente circostante con riprese fluide e ricchi dettagli.

Un altro suo punto di forza è la resistenza a cadute e polvere, oltre che l’impermeabilità fino a 10 metri. Migliora anche la stabilizzazione, grazie all’impiego delle nuove tecnologie HorizonSteady e RockSteady 2.0, con la rilevazione e la correzione delle immagini in tempo reale.

In definitiva, si tratta di un dispositivo ideale per i content creator che vogliono stupire i loro fan con video strabilianti.

DJI Action 2 Dual Screen Combo, una delle migliori action cam 4K per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato, è in offerta a soli 270 euro su amazon.it (spedizione Amazon gratuita per gli utenti abbonati a Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.