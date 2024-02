DJI Mavic 3 Classico, si vola più leggeri grazie al supersconto Amazon!

DJI Mavic 3 Classico è l’ultima versione del drone professione made in DJI, leader nel settore dei droni consumer. Questo drone si distingue per la sua tecnologia innovativa, prestazioni eccezionali e una vasta gamma di funzionalità che lo rendono estremamente versatile, perfetto per la fotografia e le riprese video professionali, sino alla sorveglianza e mappatura aerea. E il prezzo? Quello di listino è salato, ma d’altronde stiamo parlando di un drone professionale di fascia alta. Per nostra fortuna c’è però Amazon che da una bella sforbiciata al costo, un sontuoso MENO 20%, che fa crollare il prezzo all’indietro di 360 euro! Non più 1759 euro bensì 1399 euro! Che offerta incredibile!

Si vola!

Prestazioni da urlo per DJI Mavic 3 Classico. Dotato di una straordinaria fotocamera 5,1 K J Hasselblad con sensore CMOS da 4/3, il DJI Mavic 3 Classico offre una qualità delle immagini straordinaria e capacità di registrazione video fino a 5,1K a 50 FPS o 4K 120 FPS. Grazie al sistema di stabilizzazione integrato, le immagini catturate sono nitide e fluide anche in condizioni di vento o movimento. Il drone dispone inoltre di una vasta gamma dinamica che consente di ottenere dettagli perfetti sia nelle zone più luminose che in quelle più scure.

Per quanto riguarda l’autonomia DJI Mavic 3 Classico offre fino a 46 minuti di volo continuo (quasi il 50% in più rispetto a Mavic 2 Pro!) grazie alla batteria ad alta capacità integrata. Ma soprattutto può trasmettere a 1080p/60 FPS fino a 15 km di distanza!

Inoltre grazie alla tecnologia avanzata di navigazione e rilevamento degli ostacoli DJI Mavic 3 Classico può volare in modo sicuro e autoregolato, evitando collisioni con ostacoli e garantendo una maggiore sicurezza durante il volo. Inoltre, il drone è dotato di molteplici modalità di volo intelligenti che consentono di pianificare rotte predefinite, eseguire riprese cinematografiche professionali e ottenere risultati creativi e innovativi.

DJI Mavic 3 Classico è un drone professionale di fascia alta, progettato per soddisfare le esigenze dei fotografi e videomaker più esigenti, offrendo prestazioni e funzionalità per veri professionisti o per amatori davvero appassionati. Il prezzo non è proprio popolare ma grazie al super sconto Amazon si possono risparmiare ben 360 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.