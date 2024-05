Motorola Moto Edge 30 Neo, crolla il prezzo del bust buy della fascia media!

Motorola Moto Edge 30 Neo è un perfetto esempio di smartphone di fascia media, offrendo un buon compromesso tra prestazioni, design e prezzo. Questo è quello che ci racconta il prezzo. Ma chi conosce bene il settore degli smartphone saprà benissimo che in questi ultimi tempi Motorola è stata capace di realizzare dispositivi in cui la fascia di prezzo è solo indicativa, visto che le prestazioni sono di ben altra caratura! E il prezzo? Scontatissimo su eBay, anzi praticamente dimezzato! MENO 47%, per un risparmio netto di ben 140 euro! Crolla totale del prezzo di listino, da 300 euro a 159,90 euro!

Medaglia d’oro rapporto qualità prezzo

Motorola Moto Edge 30 Neo sfoggia un look elegante e moderno, con un corpo sottile e leggero di soli 155 grammi. Il display OLED da 6.3 pollici con refresh rate a 120Hz garantisce immagini fluide dai colori brillanti e la navigazione più responsiva.

Sotto la scocca troviamo la CPU Qualcomm Snapdragon 695, un processore di fascia alta potente che garantisce prestazioni elevatissime. Questa CPU lavora insieme a 8 GB di RAM, che consente a Motorola Moto Edge 30 Neo di gestire facilmente le applicazioni più pesanti, tanto multitasking e i giochi più esuberanti. Inoltre, il telefono ha uno spazio d’archiviazione gigantesco da ben 256 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente ingrandita con una scheda microSD.

Lato imaging Motorola Moto Edge 30 Neo non delude affatto: troviamo una una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP, stabilizzato otticamente, un grandangolo da 13 MP e un sensore di profondità da 8 MP.

La batteria da 4020mAh garantisce un’autonomia di una giornata intera con un uso normale. La ricarica rapida TurboPower a 68W permette di recuperare la carica completa in poco più di mezz’ora.

Da ultimo, ma non per importanza, Motorola Moto Edge 30 Neo gira con una versione Android quasi stock, senza bloathware e con personalizzazioni ridotte al minimo. Decisamente un bel punto di forza!

