MAXI SCORTA per un anno di Panni Swiffer: la confezione da 120 a solo 19 EURO

Pulire casa sarà più semplice e veloce che mai con i Panni Catturapolvere e Sporco Swiffer!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Panni Catturapolvere e Sporco Swiffer: pulizia al top in ogni angolo di casa

I panni di ricambio Swiffer sono ideali per l’uso con la scopa Swiffer sull’asciutto e sul bagnato, per catturare e intrappolare sporco, polvere e capelli su qualsiasi superficie della casa.

Risultano tre volte più efficienti rispetto ad una scopa tradizionale, offrendo dei risultati impeccabili in ogni angolo di casa. Le ricariche catturapolvere possono essere utilizzate come complemento al tuo aspirapolvere, catturando la polvere sottile residua o come strumento di pulizia intermedia, mentre le ricariche panni lavapavimenti con i loro potenti detergenti in grado di rimuovere lo sporco renderanno la pulizia del pavimento in piastrelle o linoleum della tua casa facile e veloce, un trucco per evitare una pulizia profonda troppo frequente.

Inoltre, la testina snodabile a 360° della scopa Swiffer permette di pulire ovunque, perfino le aree più difficili da raggiungere, come sotto il frigorifero, il fornello e la lavastoviglie, sotto letti e divani, e anche sotto angoli e bordi dove le scope o gli stracci non sempre arrivano.

Ti ricordiamo solo di non usare i panni Lavapavimenti Swiffer su pavimenti non finiti, oleati, assi di legno incerate, piastrelle non sigillate o pavimenti in moquette.

