DJI Mini 3 Pro, il miglior drone di sempre è sceso di prezzo! Prendilo ORA

DJI Mini 3 Pro è uno strepitoso drone con fotocamera leggero e pieghevole con video in 4K/60fps, foto da 48 MP, autonomia di 34 minuti & Mini 3 Pro Fly More Kit, include anche due Batterie di volo intelligenti. Puoi approfittare dello sconto del 15% sul prezzo, quindi puoi prenderlo a 873,17 euro!

DJI Mini 3 Pro: le caratteristiche

Creazioni spensierate: con un peso inferiore a 249 g, Mini 3 Pro non richiede la registrazione nella maggior parte dei Paesi. Il design pieghevole e compatto lo rende facile da portare con te per qualsiasi avventura. Cattura la bellezza del mondo con dettagli unici grazie ai video in 4K/60fps e alle foto da 48 MP. La fotocamera supporta doppia ISO nativa e apertura f/1.7 per immagini di qualità. Il riprogettato DJI Mini 3 Pro offre la funzione Riprese verticali, per creare scatti verticali ideali per i social media. Lo stabilizzatore ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine.

Goditi un’autonomia di volo estesa fino a 34 minuti e cattura ed esplora ancora di più l’ambiente circostante. Contenuto nella confezione: batteria di volo intelligente × 2, Stazione di ricarica a due vie × 1, Eliche (coppia) × 2, Viti × 12, Borsa da spalla × 1, Cavo tipo C × 1. Una Batteria di volo intelligente offre un’autonomia di volo ottimo di 34 minuti, che ti permette di volare con elevata spensieratezza. La stazione di ricarica a due vie può ricaricare fino a tre batterie in sequenza, può essere utilizzata anche come fonte di alimentazione mobile. Con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W (acquistabile separatamente), tre Batterie di volo intelligenti di DJI Mini 3 Pro possono essere ricaricate completamente in sole tre ore, migliorando notevolmente l’efficienza di ricarica

