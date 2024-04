DJI Osmo Action 4: l'action camera top di gamma in promo!

La stagione estiva è in arrivo e, si sa, avere un’action camera per riprendere i momenti più belli dei propri viaggi è un qualcosa che in molti amano fare. Ecco quindi lo sconto perfetto per gli amanti delle attività all’aria aperta: l’action camera top di gamma DJI Osmo Action 4. Oggi è in sconto Amazon del 24% il modello Combo: costa solo 326€!

Super action camera a prezzo top: ecco la DJI Osmo Action 4!

Con caratteristiche tecniche al top e prezzo in promozione, la DJI Osmo Action 4 è un prodotto da acquistare al volo.

È dotata delle migliori tecnologie in campo fotografico: ha un sensore da 1/1.3″ che permette di catturare ottime immagini anche in notturna. Ovviamente produce video fino al 4K a 120fps.

Essendo una action camera, questo prodotto resiste a temperature molti fredde garantendo il pieno funzionamento fino a -20°. Inoltre, è in grado di registrare video fino a 150 minuti anche a queste bassissime temperature.

DJI Action 4 garantisce il massimo anche in termini di stabilizzazione ottica dell’immagine: il sensore è infatti dotato della tecnologia HorizonSteady 360° che permette di ruotare la camera in qualsiasi posizione pur mantenendo una piena stabilizzazione dell’immagine.

Il pack Combo in sconto oggi include in confezione alcuni accessori. I principali sono la batteria, il supporto a sgancio rapido oltre ad altri utilissimi per l’utilizzo in movimento dell’action cam.

Ultima, ma non per importanza, l’impermeabilità garantita fino a 18 m di profondità.

Sulla parte posteriore è presente un ampio touch screen per il controllo del dispositivo oltre ad un piccolo display selfie per la parte anteriore.

Approfitta subito della promo e acquista la DJI Osmo Action 4 nel pack Combo a prezzo promozionale: oggi costa solo 326€ grazie allo sconto Amazon del 24%! Offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.