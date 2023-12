Dodici Lampadine LED color bianco freddo a risparmio energetico a soli 24 euro: risparmia anche in bolletta!

GY ha ideato queste lampadine LED GU10, 10W 1100 lumen, non dimmerabili, equivalenti a quelle ad incandescenza da 100W, color bianco freddo, angolo del fascio 120°, a risparmio energetico. Ora paghi ben 12 pezzi solo 24,22 euro grazie allo sconto del 5%!

GY lampadine LED GU10: le caratteristiche

Una confezione di 12 lampadine LED GU10 non dimmerabili da 10W sono il sostituto perfetto delle lampadine alogene da 100W, classificazione energetica: E, per un risparmio di oltre il 90% sulla bolletta dell’elettricità e per rendere la casa più efficiente dal punto di vista energetico con le lampadine LED. Con una durata fino a 30.000 ore e una bassa frequenza di sostituzione. Adatto alla tensione di ingresso di 230V AC, luce bianca fredda da 6500K, 1100 lumen, angolo di emissione di 120 gradi, illuminazione completa istantanea, nessun tempo di riscaldamento.

Hanno un CRI (indice di resa cromatica) di > 80, che garantisce una visione vivida dei colori originali. In questo modo è possibile vedere una luce chiara con un vero contrasto di colori. Le lampadine ad alta resa cromatica sono personalizzate per ogni ambiente, in modo che la luce giusta si adatti alla stanza giusta. Con meccanismo di bloccaggio, ideale per tutti gli attacchi convenzionali, senza necessità di cambiare la base. Alloggiamento in alluminio di alta qualità con eccellente dissipazione del calore. Senza piombo, senza mercurio, senza UV/IR, conforme alle norme CE, RoHS, FCC. Eccellente apparecchio per la dissipazione del calore, ideale per l’illuminazione generale di interni in cucine, sale da pranzo, soggiorni, guardaroba, corridoi, balconi, magazzini, scantinati, ecc.

GY ha ideato queste lampadine LED GU10, 10W 1100 lumen, non dimmerabili, equivalenti a quelle ad incandescenza da 100W, color bianco freddo, angolo del fascio 120°, a risparmio energetico. Ora paghi ben 12 pezzi solo 24,22 euro grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.