Dogecoin tornerà sopra quota $ 0,51 grazie all’endorsement di Elon Musk a Donald Trump?

Ieri il valore di Dogecoin – la meme coin più famosa al mondo – è aumentato del 7% come parte della più ampia ripresa del mercato. Attualmente viene scambiato a 0,12 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 17 miliardi di dollari.

Sono tanti i trader che pensano che DOGE possa cominciare un rally da 4x. Vediamo perché.

Dogecoin di nuovo sopra i $ 0,51?

Nonostante il crollo delle criptovalute delle ultime settimane, il grafico dei prezzi di Dogecoin mostra ancora una significativa forza rialzista.

In effetti, la principale meme coin ha difeso con successo il livello di supporto di 0,106 dollari, nonostante diversi test.

Anche la piattaforma di analisi tecnica TradingView fornisce un segnale di acquisto a DOGE nell’intervallo di 4 ore.

Ciò non significa che la meme coin sia fuori dalla zona di pericolo, soprattutto se Bitcoin dovesse scivolare sotto i 60.000 dollari. In effetti, i rialzisti ora cercheranno di invertire le medie mobili semplici ed esponenziali a 200 giorni, entrambe attualmente in bilico vicino al prezzo di $ 0,13.

Tuttavia, gli esperti sono ottimisti su Doge nel lungo termine, soprattutto dopo il mancato tentativo di assassinare l’ex presidente USA Donald Trump.

Elon Musk sosterrà Donald Trump alle presidenziali USA

Le chance di rivedere Trump alla Casa Bianca a novembre sono aumentate vertiginosamente, con il miliardario Elon Musk che pubblicamente ha dichiarato che sosterrà la sua candidatura.

Diversi rapporti hanno già affermato che Trump e Musk hanno avuto discussioni approfondite sulla politica delle criptovalute e che quest’ultimo potrebbe trovare un ruolo consultivo nell’amministrazione Trump.

Non è un segreto che Dogecoin sia la criptovaluta preferita di Musk. Di conseguenza, le crescenti probabilità di una presidenza Trump potrebbero fornire un enorme impulso al suo prezzo nelle prossime settimane, portandolo potenzialmente al livello di 0,51 dollari.

In effetti, diversi analisti crypto ritengono che il prezzo del Dogecoin potrebbe raggiungere la soglia di $ 1 durante questo ciclo rialzista.

Dopotutto, si prevede che l’imminente lancio degli ETF spot su Ethereum fornirà un impulso significativo alle altcoin, incluso Dogecoin.

PlayDoge potrebbe essere la prossima meme coin ad esplodere?

Insieme a Dogecoin, anche PlayDoge potrebbe potenzialmente fornire rendimenti 20x.

In effetti, PlayDoge sta già registrando una forte domanda iniziale, raccogliendo oltre 5,6 milioni di dollari nella sua ICO.

PlayDoge ha fatto bene a soddisfare questa richiesta con il suo gioco P2E in stile Tamagotchi, in cui i giocatori possono possedere l’iconico personaggio Doge come loro animale domestico virtuale. Il gameplay è semplice come il concetto “tocca per guadagnare” di Hamster Kombat, con i giocatori responsabili di nutrire e addestrare i propri animali domestici.

Ancora più importante, possono completare una serie di classici giochi 2D per vincere criptovalute gratuite, sotto forma di gettoni PLAY aggiuntivi. I giocatori con il maggior numero di punti esperienza riceveranno anche premi bonus.

Se ciò non bastasse, lo staking pool di PlayDoge offre rendimenti redditizi sia su BNB Smart Chain che su Ethereum, molto più alti dello standard del settore.

Gli acquirenti interessati possono visitare il sito web di PlayDoge e usare il widget per acquistare questa nuova meme coin.