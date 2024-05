DOMINA il Gioco: Tastiera da Gaming Logitech oggi in SCONTO del 25%

Una tastiera meccanica da gaming può senz’altro portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore, diventando finalmente un pro player che può giocarsela con chiunque. Ancora per poco tempo su Amazon puoi acquistare questa favolosa tastiera Logitech da Gaming con un forte sconto dato da un’offerta a tempo. Con una detrazione del 25%, puoi acquistare questo fantastico prodotto a soli 66,99€. Non fartela sfuggire, a breve potrebbe scadere.

Tastiera da Gaming Logitech: oggi la puoi acquistare a spendendo poco

La G Pro TKL di Logitech è stata realizzata su misura per i professionisti di eSport per migliorare le loro prestazioni, velocità e precisione durante le sessioni di gaming. Dispone di Switch clicky GX Blue di livello professionale a lunga durata, i quali riescono a garantire un click udibile e un feedback di resistenza percepibile, così da ottenere una pressione dei tasti solida e sempre sicura. Il design compatto senza tastierino numerico riesce a lasciare spazio per il movimento del mouse, rendendola anche facile da trasportare durante i tornei.

Questa tastiera di Logitech usa RGB LIGHTSYNC per poter illuminare i tasti e programmare schemi di illuminazione statica nella memoria integrata, particolarmente indicato per i tornei che non consentono l’installazione di G HUB. In più, troverai il cavo micro USB rimovibile dal design a tre punte per una connessione semplice e veloce e un trasporto sicuro. I piedini in gomma ti garantiranno ulteriore comfort durante le giocate.



