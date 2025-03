DOOGEE T36 è in offerta: il tablet Android al prezzo minimo storico è un AFFARE

Il DOOGEE T36 è il tablet che stavate aspettando: un concentrato di potenza, versatilità e accessori, il tutto a un prezzo imbattibile grazie a uno sconto imperdibile del 26%. Questo dispositivo, perfetto per il lavoro e l’intrattenimento, combina caratteristiche tecniche di alto livello con un design sottile e leggero, pensato per accompagnarvi ovunque.

Prestazioni al top per ogni esigenza

Con un display IPS da 12 pollici, il DOOGEE T36 garantisce un’esperienza visiva straordinaria. La risoluzione di 2000×1200 pixel e il refresh rate di 90 Hz rendono ogni immagine fluida e dettagliata, ideale per lo streaming in Full HD 1080p grazie alla certificazione Widevine L1. Questo significa che potrete godervi film e serie TV con una qualità superiore su tutte le principali piattaforme.

Sotto la scocca, il tablet nasconde un potente processore Unisoc T620 Octa-core, accompagnato da 8 GB di RAM fisica, espandibili con ulteriori 12 GB virtuali, e uno spazio di archiviazione interno di 256 GB, espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Questo lo rende perfetto per chi cerca un dispositivo capace di gestire anche più app contemporaneamente.

La batteria da 8800 mAh è uno dei punti di forza del DOOGEE T36. Garantisce fino a 11 ore di riproduzione video, 26 ore di musica o 8 ore di gaming, offrendovi la libertà di utilizzare il tablet per tutto il giorno senza preoccuparvi della ricarica. Che siate in viaggio, al lavoro o semplicemente a casa, questo dispositivo sarà sempre al vostro fianco.

Un altro aspetto che distingue il DOOGEE T36 è la sua dotazione di accessori. La confezione include una penna sensibile alla pressione, una tastiera, un mouse, una custodia in pelle aziendale, un adattatore di alimentazione e un cavo dati. Questo set completo trasforma il tablet in una vera e propria workstation portatile, ideale per professionisti e studenti.

Nonostante le sue potenti specifiche, il DOOGEE T36 è incredibilmente portatile. Con un peso di soli 610 grammi e uno spessore di appena 0,79 cm, è facile da trasportare e comodo da usare anche per lunghe sessioni. Inoltre, il sistema operativo Android 15 offre le ultime innovazioni in termini di sicurezza e funzionalità, garantendo un’esperienza utente moderna e intuitiva.

DOOGEE T36: con l’offerta è da prendere al volo

Se siete alla ricerca di un tablet che combini prestazioni elevate, design elegante e una dotazione di accessori completa, il DOOGEE T36 è la scelta giusta. E grazie allo sconto attuale, potete acquistarlo a soli 249,99€, risparmiando oltre 90 euro rispetto al prezzo di listino. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per portare a casa un dispositivo versatile e potente, perfetto per ogni esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.