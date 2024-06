Dopo il successo di Notcoin, potrebbe essere questo il prossimo token di gioco ad esplodere?

L’incredibile ascesa di Notcoin (NON) è stata un enorme punto di discussione nelle ultime settimane nel settore delle crypto e tra i trader italiani. Tra questi, tantissimi credono che il token PlayDoge (PLAY) sarà il prossimo progetto crypto a catturare l’attenzione di tutti.

Con il suo avvincente gameplay P2E e il successo iniziale della presale, molti investitori scommettono che PLAY potrebbe essere uno dei più grandi airdrop crypto del 2024.

Le criptovalute tap-to-earn prendono d’assalto il mercato

Per chi non lo sapesse, Notcoin è un semplice gioco per cellulare che ha trasformato milioni di persone in “minatori” di criptovalute.

La premessa?

Toccando senza pensarci lo schermo per accumulare NOT, la coin nativa del gioco.

Il compito era incredibilmente semplice, provocando una mania virale su Twitter e Reddit.

Di conseguenza, gli sviluppatori del gioco non hanno lanciato il gioco come token crittografico sul Telegram Open Network (TON).

E una volta che NOT ha fatto il suo debutto in borsa a metà maggio, il suo slancio è stato inarrestabile.

Sebbene il prezzo del token sia inizialmente sceso, nelle ultime due settimane ha registrato una ripresa aggressiva e ora è aumentato di circa il 380%.

NOT è attualmente in negoziazione a $ 0,0219 e ha registrato un nuovo massimo storico solo quattro giorni fa.

L’ascesa di Notcoin è stata così impressionante che ora è l’ottava criptovaluta più scambiata al mondo, superando grandi nomi come Pepe (PEPE) e XRP (XRP).

Tutto questo nasce da un semplice gioco per smartphone in cui devi toccare l’icona Notcoin.

Se ciò non illustra il potenziale delle criptovalute di trasformare qualsiasi cosa in uno schema per fare soldi, allora niente lo farà.

La meme coin PlayDoge combina il gioco con i premi in criptovaluta

Mentre il successo di Notcoin deriva da un semplice gioco per smartphone, pensano gli investitori di PlayDoge l’impatto potrebbe essere ancora maggiore combinando un gameplay divertente con un potenziale di reddito passivo.

Come Notcoin, PlayDoge sta sfruttando la tendenza popolare di far sembrare le criptovalute un gioco.

Ma PlayDoge fa un ulteriore passo avanti non solo premiando gli utenti per aver giocato, ma costruendo effettivamente un coinvolgente universo in stile retrò attorno al suo token PLAY nativo.

Questa strategia ha funzionato: gli utenti hanno già messo in stake oltre 161 milioni di token PLAY.

L’attuale tasso di ricompensa stimato è del 117% all’anno, molto più alto di quello offerto dalla maggior parte delle piattaforme di staking.

Con questi premi destinati a continuare dopo il lancio, i giocatori hanno la possibilità di guadagnare entrate significative in criptovalute.

E combinato con le “vibrazioni meme” di PLAY, che attingono alla tendenza più calda del mercato in questo momento, è facile capire perché la prevendita del progetto ha già raccolto oltre 2,6 milioni di dollari.

Il buzz degli influencer e la crescita della community online alimentano l’hype pre-lancio per PLAY

La domanda che tutti si pongono è se PlayDoge lo slancio pre-lancio può essere sostenuto una volta che PLAY sarà listato sugli exchange.

Tutti i segnali indicano un sonoro sì.

Ancor prima che PLAY raggiunga il mercato aperto, il token ha creato un seguito sui social media.

In soli dieci giorni, l’account Twitter ha quasi superato i 2.200 follower, mentre il suo Canale Telegram ha superato i 2.000 membri.

Questa prima trazione ha attirato l’attenzione anche dei principali influencer.

In un recente video, il popolare YouTuber di criptovaluta Matthew Perry ha rivelato di averlo fatto investito $ 500 nella prevendita di PlayDoge.

Egli ha spiegato che “la prevendita gli è piaciuta così tanto” che ha dovuto investire i propri fondi. Questo è un grande voto di fiducia – e potrebbe essere un segno di cose a venire.