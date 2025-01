Doppio coupon sull'Avviatore Batteria auto (con compressore d'aria integrato!)

Se viaggi spesso in auto e non vuoi rischiare di rimanere a corto di energia, prova l’Avviatore Batteria Auto con compressore d’aria LOKITHOR JA300! Oggi è disponibile su Amazon a soli 56 euro con uno sconto del 20% al check-out ed un ulteriore coupon del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’offerta lampo che potrebbe scadere da un momento all’altro!

Avviatore Batteria Auto LOKITHOR JA300: come utilizzarlo

L’Avviatore Batteria Auto con compressore d’aria LOKITHOR JA300 è un dispositivo utilissimo per viaggiare sempre nella massima sicurezza.

L’avviatore in particolare ha ben 1500A di corrente di spunto grazie alla quale può riavviare la tua auto in meno di 3 secondi. La compatibilità è super estesa tanto da poterlo utilizzare per Motori a Benzina fino a 7.0 litri e Diesel fino a 4.5 litri di un’ampia gamma di vetture tra cui auto, moto, barche, camper, ATV, SUV, furgoni, trattori, tosaerba e altro ancora.

Inoltre è in grado di rilevare la tensione della batteria dell’auto in tempo reale e di avvisare in caso di condizioni anomale. Anche la sicurezza è sempre garantita grazie a funzionalità come la protezione da cortocircuito, da sovracorrente, da connessione inversa e contro il surriscaldamento.

Dall’altra parte il compressore d’aria impiega solo 2 minuti per raggiungere la pressione preimpostata e poi si spegne automaticamente. La precisione del rilevamento della pressione dell’aria è ±2 PSI, con una pressione massima della pompa che può raggiungere i 150 PSI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.