Doppio sconto sul Desktop Monitor PC Xiaomi: promo limitata su eBay

Oggi su eBay puoi approfittare di una doppia promozione speciale su un dispositivo top di gamma perfetto per ottimizzare la tua postazione di studio o di lavoro! Si tratta del Desktop Monitor PC Xiaomi Mi da 23.8”, al momento disponibile a soli 76 euro con uno sconto del 38% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo REGALI24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, gli articoli potrebbero terminare a breve.

Desktop Monitor PC Xiaomi Mi da 23.8”: tutte le specifiche tecniche

Il Desktop Monitor PC Xiaomi Mi da 23.8” offre un ampio campo visivo di 178° con colori vivaci e realistici da ogni angolazione. Questo lo rende perfetto per il lavoro o le attività quotidiane in quanto garantisce una visione nitida con colori assolutamente realistici.

In più, questo display avvolgente è dotato di un design ingegnoso con cornice ridotta su tre lati, per un campo visivo più ampio: ti permette di godere di una visione illimitata, indipendentemente se utilizzato in autonomia o con altri display.

Allo stesso tempo la parte più sottile del corpo è di appena 7.3 mm, consentendo di risparmiare spazio sulla scrivania e di eliminare i grovigli. Non è da meno la qualità integrata con risoluzione ad alta definizione 1920×1080 che garantisce la massima nitidezza e intensità per il massimo piacere visivo.

Per di più, lo schermo permette di offrire sempre il massimo comfort per gli occhi grazie alla modalità luce blu ridotta che filtra la luce blu a onde basse che è dannosa per la vista, riducendo l’affaticamento degli occhi e permettendoti di lavorare comodamente.

