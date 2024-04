DOPPIO SCONTO sul Tablet con Android 13: lo paghi MENO DELLA META'

Hai bisogno di un tablet che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Oggi abbiamo quello che fa per te ad un prezzo mozzafiato! Si tratta del Wqplo Tablet con Android 13, al momento disponibile su Amazon a soli 62 euro grazie ad un mega sconto del 46% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è davvero unica e gli articoli stanno andando a ruba!

Wqplo Tablet con Android 13: tutte le specifiche tecniche

Il Wqplo Tablet con Android 13 funziona con un potente processore Quad-Core e ti offre un’esperienza più personalizzata, sicura e facile da usare. Il dispositivo ha anche la funzione di monitoraggio del tempo per gestire l’utilizzo del tablet da parte dei bambini e raggiungere un migliore equilibrio tra apprendimento e intrattenimento.

Ha 6 GB di RAM, 64 GB di memoria ROM e uno slot per scheda micro SD espandibile fino a 128 GB. In questo modo potrai salvare rapidamente grandi quantità di file giornalieri, trasferire dati e caricare software.In più puoi scaricare e archiviare i tuoi libri, brani, foto, film, giochi preferiti e qualsiasi altra cosa desideri.

Il dispositivo si caratterizza per uno schermo IPS HD 1280×800 ad alta risoluzione che ti offrirà colori più realistici e immagini più chiare. La batteria da 5000 mAh e la CPU a basso consumo consentono fino a 5 ore di utilizzo misto come leggere, guardare, navigare, giocare a giochi leggeri e così via.

Questo modello rimane connesso tramite Bluetooth veloce e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Inoltre è dotato di un’architettura A53 a risposta rapida e di una CPU quad-core, il che significa che dirai addio a qualsiasi tipologia di ritardo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.