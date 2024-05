DOPPIO SCONTO sull'Aspirapolvere Senza Fili 6-IN-1: oggi lo paghi SOLO 79 EURO

Approfitta della mega promozione Amazon per pulire casa al minimo sforzo! Oggi l’Aspirapolvere Senza Fili YISORA è disponibile a soli 79 euro grazie ad un maxi sconto del 44% ed un ulteriore coupon di 20 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non perdere questa occasione speciale, il doppio sconto è davvero straordinario!

Aspirapolvere Senza Fili YISORA: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili YISORA è dotato di un potente motore da 175 W, che fornisce un’aspirazione potente e impressionante.

Può essere commutato in due modalità: modalità massima (20 KPa per 25 minuti) e modalità standard (15 KPa per 40 minuti). Quindi può facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole, cibo per animali domestici e altri pasticci con facilità.

Adotta una batteria ricaricabile a 6 celle da 2200 mAh, che offre fino a 40 minuti di autonomia ininterrotta in modalità minima e 25 minuti di autonomia in modalità standard. Funziona bene nella pulizia di scale, stanze, dormitori e in tutta la casa.

Inoltre pesa meno di 3,9 libbre con il motore principale dell’aspirapolvere pesa solo 2,2 libbre: puoi prenderlo facilmente per pulire la tua casa e le tue braccia non saranno più doloranti.

Con la tecnologia ciclonica a 5 stadi e la rete ad alta densità, l’aspirapolvere senza fili può catturare il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron. Pertanto, rende efficacemente l’aria di scarico più pulita, previene l’inquinamento atmosferico secondario e porta aria più pulita alla famiglia.

Per finire, questo modello è multifunzione 6 in 1: con una spazzola per pavimenti motorizzata aggiornata, una fessura lunga e una spazzola 2 in 1, l’aspirapolvere per peli di animali domestici può essere rapidamente convertito in un aspirapolvere portatile portatile o in un aspirapolvere senza fili leggero.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Fili YISORA è disponibile a soli 79 euro grazie ad un maxi sconto del 44% ed un ulteriore coupon di 20 euro. Non perdere questa occasione speciale, il doppio sconto è davvero straordinario!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.