Dreame D10 Plus: il robot che tutti dovrebbero avere in casa (-20%)

Il mondo degli elettrodomestici smart cresce ogni anno sempre di più. I robot che ci consentono di tenere spolverate e pulite le nostre stanze sono sempre più richiesti, perché sono un ottimo aiuto per le pulizie di tutti i giorni. Un marchio leader in questo settore è Dreame, che ha un ampia scelta di dispositivi smart per la casa, oggi su Amazon è in super offerta il D10 Plus a soli 399,99 €. Questo è uno sconto del 20 % che vi consente di acquistare un robot ibrido che aspira e lava e che in più si svuota anche automaticamente.

Dreame D10 Plus: aspira, lava e si svuota da solo

La stazione base autodrenante del robot Dreame D10 Plus con funzione di mappatura può scaricare rapidamente sporco e polvere nel secchio della polvere da 2,5 litri, prevenendo l’intasamento ed eliminando la necessità di svuotare manualmente il secchio della polvere. Quando il robot aspirapolvere torna alla base, il sistema di aspirazione a doppio ciclo d’aria completa l’aspirazione efficiente in 10 secondi. La navigazione laser LiDAR aiuta a migliorare la precisione, aiutando a creare rapidamente mappe dettagliate per una pianificazione del percorso più efficiente. Inoltre questo robot può memorizzare più livelli di mappe. Il robot lava e aspira pavimenti con una pressione di aspirazione massima di 4000 Pa e raccoglie facilmente sporco e polvere da superfici e tappeti. Inoltre, il serbatoio dell’acqua da 150 ml e tre opzioni di volume dell’acqua consentono di regolare il consumo d’acqua e l’umidità del mocio in base allo sporco del pavimento per una pulizia efficiente.

Il robot Dreame D10 Plus è dotato di una batteria da 5200 mAh di grande capacità con un tempo di lavoro massimo di circa 2 ore e mezza, in grado di soddisfare le esigenze di pulizia su una superfice di 270 metri quadrati. Non perdete questa offerta su Amazon e acquistatelo subito a soli 399,99 €, per poter avere quello che è tra i robot aspirapolvere ibridi più tecnologici attualmente disponibili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.