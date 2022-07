Driver dinamici e Dolby Atmos: gli auricolari OnePlus Nord Buds sono l'affare di OGGI su Amazon

Le cuffie OnePlus Nord Buds offrono l’esperienza audio tipica di OnePlus al prezzo accessibile della serie Nord. Dotate delle caratteristiche più apprezzate dalla community, le Nord Buds vantano driver dinamici in titanio da 12,4 mm, supporto Dolby Atmos e 30 ore di riproduzione combinata con una sola carica. Per i Prime Day li trovi in promozione a soli 78 euro, nell’elegante colorazione White Marble. Un prezzo decisamente appetibile, considerando la qualità del prodotto e il fatto che questi verrà spedito gratuitamente con Prime.

OnePlus Nord Buds White: prezzo WOW

Le cuffie OnePlus Nord Buds arricchiscono il portafoglio e la filosofia dei prodotti Nord con delle cuffie TWS, offrendo una tecnologia audio premium a un prezzo competitivo e accessibile. Gli auricolari sono dotati di driver dinamici in titanio da 12,4 mm, scelti dagli ingegneri audio di OnePlus per la ricchezza dei bassi e la nitidezza degli alti.

Proprio come le OnePlus Buds Z2, le OnePlus Nord Buds sono dotate di supporto per la tecnologia Dolby per l’audio ambientale – che simula gli effetti audio 3D di un tipico sistema audio surround durante il consumo di film, musica o giochi. Inoltre hanno 4 microfoni che filtrano i rumori di fondo, e offrono 30 ore di riproduzione con una singola carica combinata, per un’intera giornata di musica, giochi o film.

Le Nord Buds hanno inoltre una buona batteria che consente loro di resistere fino a 7 ore con una singola carica, con la custodia in grado di contenere ulteriori 23 ore di carica per 30 ore di riproduzione totale. Supportano anche la ricarica rapida, con una ricarica di 10 minuti che fornisce fino a 5 ore di riproduzione. Per i Prime Day li trovi in promozione a soli 78 euro, nell’elegante colorazione White Marble. Un prezzo decisamente appetibile, considerando la qualità del prodotto e il fatto che questi verrà spedito gratuitamente con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.