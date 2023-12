Lo STRAORDINARIO drone DJI Avata Explorer Combo su eBay scontato del 30%! Fai il salto di qualità

Se è vero che di droni sul mercato se ne trovano tanti, DJI Avata Explorer Combo è tutta un’altra musica. Ideale sia per i professionisti che per gli amatori. Registra Video in 4K/60fps OV di 155°. Oggi in offerta su Ebay insieme al visore e al motion controllera soli € 899,00, grazie allo sconto del 30%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

DJI Avata Explorer Combo: le caratteristiche

Questa versione del drone DJI Avata Explorer Combo include DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2, che lo rendono una scelta perfetta per un’esperienza di volo ultra coinvolgente.

Caratteristiche principali:

Esperienza di volo coinvolgente

Controllo intuitivo tramite movimento

Video in 4K/60fps super grandangolari con FOV di 155°

Potente stabilizzazione video

Peso di ca. 410 g, leggero e compatto

Sicurezza migliorata con i paraeliche integrati

Trasmissione video 1080p a bassa latenza fino a 10 km

Doppio schermo micro OLED a 1080p

Associando Avata con il visore e il motion controller, volare sarà facile per tutti. Prova l’emozione di un’immersione totale con una sicurezza e un controllo senza rivali. Abbraccia la tua spontaneità e cattura il mondo intorno a te. Compatto e leggero, DJI Avata è agile anche negli spazi più stretti. Ogni aspetto del suo design è stato creato per renderti impavido. Grazie alle paraeliche integrate, se Avata entra in collisione con un oggetto, può rimbalzare all’indietro, rimanere in aria e continuare a volare. Goditi un comfort e una praticità di livello superiore con il visore DJI Goggles 2. Ora più piccolo, più leggero e dotato di schermi micro OLED, ti consentirà di sperimentare una nitidezza impareggiabile mentre voli. DJI Avata supporta anche DJI FPV Goggles V2. Con il DJI Motion Controller, voli intuitivi saranno a portata di mano. Premi il grilletto e sfreccia in avanti o vira rapidamente ruotando il tuo polso. I controlli sono intuitivi e offrono un modo assolutamente unico di volare.

DJI Avata Explorer Combo insieme al visore e al motion controller, oggi è in offerta su Ebay a soli € 899,00, grazie allo sconto del 30%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.