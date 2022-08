Drone DJI UAV con fotocamera 4K e occhiali FPV: 300 euro di sconto su Amazon

Immergiti completamente nelle incredibili viste aeree con la versione combinata del DJI FPV Drone. Usando gli occhiali FPV V2 in dotazione, ottieni una visione in prima persona di ciò che vede il drone. La fotocamera gimbal con risoluzione 4K a 60 fps integrata può inviare video a bassa latenza ai tuoi occhiali per un’esperienza quasi in tempo reale. Il FOV super ampio di 150° ti consente di ammirare e apprezzare la portata dei panorami su cui sorvoli. Acquistalo su Amazon a soli 1.077,45€ invece di 1.349,00€.

Quando è al massimo della velocità, il drone FPV può sfrecciare nel cielo fino a 140 km/h. Anche a questa velocità vertiginosa, la tecnologia RockSteady EIS (stabilizzazione elettronica dell’immagine) di DJI ti aiuterà a garantire che le riprese siano fluide. Puoi acquisire video su una scheda microSD opzionale (fino a 256 GB) a 120 Mb/s.

Tutto ciò di cui hai bisogno per salire in cielo è incluso in una scatola. Basta accendere il drone, attivarlo, accendere il telecomando e gli occhiali e iniziare a volare. Quando si pilota in prima persona e a velocità così elevate, è essenziale che il drone e tutto ciò che lo circonda rimangano al sicuro. Il drone FPV è dotato di una funzione freno di emergenza e hover, basta la semplice pressione di un pulsante.

È l’ideale se ti senti sopraffatto o devi essenzialmente “mettere in pausa” il tuo volo in pochi secondi, indipendentemente dalla modalità o dalla velocità. In aggiunta a ciò, il drone FPV tornerà a casa se il segnale video agli occhiali viene perso e presenta il rilevamento degli ostacoli ToF in avanti e verso il basso, una luce inferiore ausiliaria, il ritorno intelligente a casa se la batteria è scarica.

Dotato di LED frontali personalizzabili a colori, puoi far sembrare il tuo drone FPV come desideri fornendo al contempo l’illuminazione essenziale per avvisare gli altri della sua presenza. Ci sono in totale tre modalità di volo:

Modalità N: pensata per i nuovi piloti, con controlli di volo dei droni semplificati e funzioni di sicurezza attivate, come il rilevamento degli ostacoli.

Modalità S: una modalità di volo ibrida che ti consente di volare manualmente per una maggiore libertà ma mantiene i controlli semplificati più facili da usare.

Modalità M: per piloti esperti, con controllo illimitato sull’esperienza di volo.

Questa tecnologia è progettata per fornire una trasmissione video HD chiara dal drone agli occhiali quasi in tempo reale da una distanza massima di 10 km. Le frequenze di trasmissione video passano automaticamente da 2,4 a 5,8 GHz per garantire che le riprese con velocità di trasmissione di 50 Mb/s rimangano libere da stutter e artefatti di compressione. Per aiutare in questo, le antenne ad alto guadagno sul drone includono tre trasmettitori e quattro ricevitori.

Inoltre è presente l’app che ti consente di esercitarti nel pilotaggio in scenari realistici e simulati con l’attrezzatura reale che useresti nel mondo reale. Collega semplicemente i tuoi FPV Goggles V2 e il telecomando. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.