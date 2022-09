Due bobine di PLA Geeetech con il 20 % di sconto su Amazon

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di alcuni sconti interessanti, per quanto riguarda delle stampante 3D ANYCUBIC, sia a filamento che a resina. Oggi vediamo una super offerta per quanto riguarda le ricariche di PLA per le stampanti 3D a filamento. Geeetech 3D Filamento PLA 1,75 mm è scontato del 20% su Amazon. Praticamente potete acquistare due bobine di PLA, una bianca e una nera, di alta qualità a soli 39,99 €. Queste sono le occasioni che i nerd aspettano per fare scorta di bobine di PLA.

Geeetech: una delle migliori marche per i filamenti di PLA

Vi elenchiamo velocemente le caratteristiche principali di questi filamenti:

GEEETECH PLA ha una perfetta rotondità e una tolleranza di diametro molto stretta;

Ogni bobine ha una lunghezza di circa 33 m. La deformazione è minima, non ostruisce e non crea bolle;

Filamenti PLA da 1.75 mm, sono imballati sottovuoto con essiccante per mantenere bassa l’umidità, lontano da polvere e oggetti estranei;

Nessun intasamento, il filamento ha un diametro uniforme, un’ottima rotondità, nessuna deformazione, una forte adesione intercalare e non ha impurità;

Queste bobine sono compatibili con la maggior parte delle stampanti 3D FDM e penne 3D attualmente in commercio;

Avete 30 giorni di tempo per fare il reso se non siete soddisfatti della qualità di questo filamento;

Inoltre, se necessitate di altri colori per la stampa, Geeetech ha una vasta gamma di bobine colorate, come: arancione, verde, rossa, blu, viola, gialla, argento, marrone, sabbia e rosa. Tuttavia l’offerta è solo sulle due bobine bianca e nera. Sono scontate del 20% e potete comprale insieme a soli 39,99 €. Anche se avete la garanzia di reso entro 30 giorni, noi siamo sicuri che se le acquisterete non ve ne pentirete. Noi usiamo spesso bobine di questa marca per la nostra stampante 3D, e quando vediamo sconti come questo, li prendiamo al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.