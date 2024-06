DUE caricatori USB C al prezzo di UNO: applica il CODICE PROMO su Amazon

Per avere i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso, approfitta della mega offerta appena lanciata da Amazon su questi 2 Caricatori USB C da 20W Dresz! Oggi sono disponibili a soli 9 euro grazie ad un codice promozionale del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell’offertona Amazon, gli articoli stanno per terminare!

Caricatori USB C da 20W Dresz: massima energia per i tuoi dispositivi

I Caricatori USB C da 20W Dresz hanno una compatibilità praticamente universale in quanto sono dotati di adattatori di alimentazione per tutti i modelli i iPhone, iPad, AirPods Pro,Galaxy, Pixel e altri dispositivi USB C.

Garantiscono una velocità di ricarica 3 volte più veloce dell’adattatore standard da 5 W, così in soli 30 minuti potrai ricaricare fino al 60% i tuoi dispositivi. Nello specifico questo modello è dotato di una presa a muro USB Type-C che offre una potenza di uscita massima di 20 W.

La sicurezza è sempre garantita grazie al chip intelligente aggiornato all’interno cje si adatta automaticamente alla corrente in base alle esigenze del dispositivo. In questo modo qualsiasi gadget tech è protetto da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito in qualsiasi momento.

Inoltre questi caricatori sono leggeri, eleganti e compatti quindi adatti per l’uso durante la ricarica in varie occasioni. Potrai facilmente inserirli in tasca o in borsa e trasportarli ovunque nella massima comodità per essere sicuro di non rimanere mai a corto di energia.

