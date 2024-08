DVB-T2 oggi si parte: ecco cosa cambia e come vedere il nuovo digitale terrestre

Da oggi iniziano le trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 con sistema di codifica HEVC. Il nuovo digitale terrestre DVB-T2 nasce per avere immagini di miglior qualità, garantendo anche un maggior numero di canali disponibili. Ad oggi il nuovo standard è attivo sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. É previsto invece il simulcast in DVB-T2 e DVB-T per Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD nazionale, Rai 4 HD, Rai News 24 HD e Rai Premium HD. Non bisogna cambiare antenna né tantomeno modificare l’impianto TV. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale DVB-T sono già perfettamente idonei alla ricezione del segnale DVB-T2. Come per il primissimo passaggio al digitale terrestre chi non è possesso di una tv che supporta il codec dovrà, con poca spesa, dotarsi di un decoder esterno. O magari di una nuova TV.

Da domani il nostro Paese compierà un ulteriore significativo passo verso il #futuro della comunicazione #digitale e del sistema #televisivo nazionale, avviando la transizione al nuovo digitale terrestre con standard di trasmissione DVB-T2. Questa scelta strategica, in linea… pic.twitter.com/vmxmyXYpuw — Adolfo Urso (@adolfo_urso) August 27, 2024

Bisogna semplicemente tenere a mente una data. I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono conformi allo standard DVB-T2 e HEVC, pertanto non richiedono alcun intervento aggiuntivo. È sufficiente procedere alla risintonizzazione dei canali. Se acquistato prima un piccolo decoder esterno è richiesto.

Verificare la compatibilità della TV

Se non si è sicuri della data di acquisto della TV basta semplicemente fare una semplice verifica, ovvero cercare il canale 200 e controllare sia presente la scritta Test HEVC Main 10 o verificare che si vedano correttamente i canali Rai 1 HD (501), Rai 2 HD (502), Rai 3 HD (503), Rai Storia HD (54), Rai Radio 2 Visual HD (202). Attenzione però: se l’unico canale visibile è Rai Scuola HD, vuol dire che la TV è pronta per il nuovo digitale terrestre, ma non per il nuovo formato video. Rai Scuola HD è rimasto nel vecchio formato per capire quanti televisori hanno ancora bisogno di essere sostituiti.

Qualunque sia il livello di compatibilità il consiglio è quelle di effettuare subito una nuova sintonizzazione di tutti i canali, così la lista canali si uniformi alle posizioni del nuovo formato.