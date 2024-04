Dyson Gen5 Detect + Dyson Omni-glide: sconto del 24%!

Diì la verità: da quanto tempo ormai stai cercando l’occasione giusta per migliorare la tua pulizia in casa con dei top di gamma Dyson? Non hai necessità di aspettare oltre perché, grazie alla super promo sulla combo Dyson gen6 Detect + Dyson Omni-glide, avrai l’occasione di portare a casa non 1 elettrodomestico, ma ben 2 in sconto del 24%. In totale, infatti, pagherai entrambi prodotti appena 898,00€ invece di ben 1.197,00€!

Combo Dyson per la pulizia: mai più sporco!

Non possiamo non deserti nel dettaglio entrambi i prodotti, mostrandoti anche perché averli entrambi ti semplificherà la pulizia per anni e anni a venire. Partiamo con l’aspirapolvere Dyson Gen5 Detect che è un concentrato di innovazione progettato per rendere la pulizia domestica più efficace ed efficiente che mai. Una delle caratteristiche distintive del Dyson Gen5 Detect è la sua testina Slim Fluffy Cleaner Head, dotata di una tecnologia laser che rileva e illumina le particelle di polvere invisibili a occhio nudo sul pavimento. Questo consente di individuare anche le più piccole tracce di sporco, garantendo una pulizia completa e accurata.

Non da meno, grazie al suo motore digitale Dyson Hyperdymium, il Gen5 Detect offre un’aspirazione potente e costante su ogni tipo di superficie, dal pavimento fino ai tappeti. Inoltre, il sensore di rilevamento automatico regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento, assicurando una pulizia ottimale senza bisogno di intervento manuale. Se soffri di allergia alla polvere, inoltre, sappi che è dotato di un sistema di filtrazione avanzato HEPA e cattura il 99,99% delle particelle di polvere e allergeni presenti nell’aria.

Il Dyson Omni-glide, invece, si distingue per il suo design ultra-compatto e la sua testina multidirezionale, che consente di muoversi agevolmente in ogni direzione, sia in avanti che lateralmente. Questo lo rende perfetto per la pulizia di spazi ristretti come corridoi, scale e angoli stretti, garantendo una pulizia completa e accurata ovunque.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Dyson Omni-glide offre un’aspirazione potente e costante grazie alla sua tecnologia ciclonica e al motore digitale Dyson Hyperdymium. Inoltre, il suo contenitore per la polvere consente di raccogliere una quantità maggiore di sporco, riducendo la necessità di svuotamenti frequenti. Grazie al suo design leggero e alla sua maneggevolezza, il Dyson Omni-glide è estremamente facile da utilizzare e manovrare in ogni ambiente domestico. Acquista la super combo pulizia Dyson finché è in sconto del 24% o te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.