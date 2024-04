EA Sports FC 24 per Switch QUASI REGALATO: solo oggi SCONTO WOW (-46%)

Il miglior videogioco di simulazione calcistica rimane ancora oggi EA Sports FC 24. Con le sue modalità, le licenze e la grafica di ultima generazione, hai modo di scendere in campo e di immergerti in partite mai così realistiche. Se ancora non lo hai, questa è l’occasione ideale. Trovi la versione per Nintendo Switch in sconto del 46%, per un prezzo mai visto prima. Lo paghi infatti 32,50 euro invece che 59,99 nella sua Standard Edition. Diventa il migliore di tutti e inizia da oggi con la promozione. Aggiungilo subito al carrello prima che sia troppo tardi, non te ne pentirai.

EA Sports FC 24: scendi in campo e diventa il fuoriclasse dei sogni

Ancora più bello, ancora più realistico e con un numero di licenze senza precedenti. EA Sports FC 24 è questo e tanto altro. Per tutti gli appassionati di calcio e di videogiochi, si tratta di un titolo che proprio non può mancare in libreria. Anche in questa versione per Nintendo Switch, che ti darà la possibilità di scendere in campo ovunque tu voglia con la modalità portatile. Troverai disponibili oltre 19,000 giocatori con la licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Per un’esperienza autentica come non mai.

Non manca la modalità Carriera tecnico e giocatore, per prendere il controllo della tua squadra del cuore o scendere direttamente in campo. Con l’obiettivo di diventare una leggenda e idolo della tifoseria. Ma ovviamente il focus non poteva che essere anche quest’anno sull’Ultimate Team, la modalità di punta di EA Sports e che si basa sulla costruzione di squadre con le carte dei giocatori. Disponibili sia nelle versioni standard che in quelle speciali, ideate tenendo conto delle loro prestazioni reali.

Godi ora dell’offerta wow e compra il gioco col 46% di sconto, è un’occasione che non tornerà più.

