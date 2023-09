eBay lancia la nuova iniziativa SETTEMBRE23: risparmi il 10% su centinaia di prodotti

Ebay lancia oggi il suo nuovo codice promozionale, SETTEMBRE23, che permette di avere uno sconto del 10% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per un risparmio massimo per ogni acquisto da 100 euro. La promozione tocca praticamente ogni settore del marketplace, dall’abbigliamento alla tecnologia, fino ai giocattoli e alla bellezza e salute. Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti. L’iniziativa durerà fino alle ore 23:59 del 28 settembre 2023 e il coupon può essere sfruttato per due volte da ciascun utente.

Sconti pazzi su eBay con la promo coupon SETTEMBRE23

Tra i prodotti in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno (quindi quello del 20% diventa aggiuntivo), si possono trovare scarpe, costumi, orologi, trucchi e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti SETTEMBRE23 di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo di listino.

Informazioni sul buono sconto

Codice: SETTEMBRE2023

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 10€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 4 settembre 2023 ore 9:00

Fine: 28 settembre 2023 ore 23:59

Categorie incluse:

Informatica TV, audio e video Videogiochi e console Elettrodomestici Casa, arredamento e bricolage Cibi e bevande Abbigliamento e accessori Bellezza e salute Orologi e gioielli Sport e viaggi Strumenti musicali Giocattoli e modellismo Film e DVD Musica, CD e vinili Giochi di carte collezionabili Carte collezionabili sportive, figurine Francobolli Oli, fluidi e lubrificanti Moto: accessori Garage: utensili e prodotti Auto: cura, manutenzione e rimorchi Carrozzeria: ricambi e accessori Motori e ricambi Illuminazione e lampadine Sterzo e ammortizzatori Motorini avviamento, alternatori, ECU e cavi Interni auto: ricambi e accessori Freni e ricambi Cambio e trasmissione Aspirazione e iniezione Altro auto: ricambi e accessori Portapacchi e box da tetto



Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee. Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto. Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Ecco alcune delle migliori offerte

Ed ecco le migliori offerte di oggi per categoria sulla promozione in corso: Scarpe Converse Chuck Taylor All Star Hi Codice M9160C – 9MW. EUR 66,00 ;

All Star Hi Codice M9160C – 9MW. Notebook Apple MacBook Air Retina display 13.3” Chip M1 RAM 8GB SSD 256GB Space. EUR 855,29 ;

display 13.3” Chip M1 RAM 8GB SSD 256GB Space. GARMIN Edge 530 Ciclo-computer GPS art.010-02060-01. EUR 252,00 ;

Ciclo-computer GPS art.010-02060-01. ; Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Absolute Extra. EUR 404,99 ;

Absolute Extra. Briko – Glasses , Occhiali da sole, Unisex, MIZAR. EUR 29,99 ;

, Occhiali da sole, Unisex, MIZAR. Retrosuperfuture Occhiali da Sole NJS Caro Black Nero nero Uomo Donna. EUR 134,25

NJS Caro Black Nero nero Uomo Donna. PLAYSTATION 5 PS5 CONSOLE 825GB BlueRay Disk Edition White . EUR 441,99

PS5 CONSOLE 825GB BlueRay Disk Edition White . Motosega a scoppio Parkside PBKS 53 benzina lama OREGON PRO taglio 53 cc 2 tempi. EUR 90,00