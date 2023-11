eBay SCONVOLGE TUTTO: Amazfit GTR 3 crolla a 95€ con gli edays

Solo in occasione degli edays di eBay hai la possibilità di acquistare il bellissimo smartwatch Amazfit GTR 3 spendendo una cifra super conveniente. Infatti, inserendo il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto, il wearable del colosso cinese passa da 111€ ad appena 95€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Come puoi notare dall’immagine sottostante il wearable a marchio Amazfit non teme il confronto con i più blasonati prodotti di fascia alta di questa categoria.

Gli edays di eBay ti regalano lo smartwatch Amazfit GTR 3: occasione storica

È possibile notare una bella cassa circolare in alluminio con due tasti fisici laterali, un bellissimo pannello AMOLED da 1.39″ e un cinturino in morbido silicone. È sotto il cofano, però, che le cose si fanno davvero molto interessanti: qui, infatti, troviamo un modulo GPS indipendente, un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), una mega batteria che ti accompagna per 21 giorni e molto altro ancora.

Come se non bastasse, Amazfit GTR 3 è anche un fitness tracker a tutti gli effetti: con più di 150 modalità di allenamento supportate, infatti, è sempre al tuo fianco durante gli allenamenti per offrirti spunti interessanti su come migliorare la tua forma fisica.

Con un prezzo di vendita in sconto su eBay di appena 95€ hai finalmente la scusa giusta per acquistare lo smartwatch a marchio Amazfit; sfrutta il codice coupon “NOVEDAYS” e preparati ad indossare un wearable di cui non potrai più fare a meno.

