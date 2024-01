eBay SVENDE del 32% il top di gamma Redmi Note 13 Pro 5G (-144€)

Se sei capitato su questa pagina è perché ciò che hai letto è assolutamente vero: il potentissimo e bellissimo top di gamma Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita su eBay al prezzo più conveniente degli ultimi tempi. Per quanto possa sembrare impossibile, o al limite il classico errore di prezzo, il device del colosso cinese è pronto per sorprenderti con un prezzo di vendita di 305€ grazie allo sconto immediato del 32%.

Risparmiando la cifra di ben 144€ hai a portata di mano un device che non ha assolutamente problemi a soddisfare tutte le tue necessità, anche quelle più esigenti.

Redmi Note 13 Pro 5G costa una sciocchezza su eBay con il 32% di sconto immediato

Il device monta un fantastico pannello da 6.67 pollici super smooth a risoluzione Super QPD per guardare video a dettagli elevatissimi, mentre sotto il cofano un potente processore octa-core Snapdragon di ultima generazione avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Bello, sottile, potente ed economico, il device di Redmi è pronto a lasciarti senza fiato con il modulo fotografico multiplo con sensore principale da 200MP.

Non è certamente cosa da tutti i giorni poter acquistare il top di gamma Redmi a un prezzo così conveniente; metti subito nel carrello il device Android per riceverlo a casa in 48 ore e senza costi di spedizione extra. Ricorda, infine, che tramite PayPal hai anche la possibilità di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.