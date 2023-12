ECCELLENTE resa CINEMATOGRAFICA con Xiaomi TV A2, la smart TV a 249€

La spettacolare smart TV Xiaomi TV A2 da 43 pollici è la protagonista assoluta di una offerta su eBay che ha del sensazionale. Infatti, se fai in fretta e sfrutti lo sconto immediato del 35%, la smart TV del colosso cinese può essere tua spendendo la cifra shock di appena 249€ per un risparmio complessivo di ben 135€.

Nonostante il crollo repentino di prezzo stiamo parlando di una smart TV che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi, nemmeno dal punto di vista del design (come puoi ben vedere dall’immagine sottostante).

La bellissima smart TV Xiaomi TV A2 da 43 pollici è in caduta libera su eBay a 249€

La TV A2 da 43 pollici di Xiaomi ti sorprende con un design minimal e dal forte sapore premium, con un pannello a risoluzione 4K con tecnologia MEMC abbracciato da cornici estremamente ottimizzate. Se l’occhio vuole la sua parte non è da meno nemmeno il suono: infatti, in questo modello troviamo il pieno supporto alle tecnologie Dolby Atmos e DTS-HD a doppia codifica per un sound potente e avvolgente.

Inoltre, il modello in offerta su eBay integra Google Assistant e monta Android TV per offrirti l’accesso immediato alle migliori piattaforme di streaming online sul mercato.

Con un calo di prezzo improvviso del 35% su eBay è abbastanza chiaro che questa di Xiaomi è l’unica smart TV da 43” da acquistare immediatamente a occhi chiusi; fai in fretta e preparati a riceverla direttamente a casa in pochissimo tempo, senza spendere nemmeno 1€ in più per le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.