ECHO Dot 4/5, il supporto da tavolo è REGALATO su Amazon a 15€

Il supporto per tavolo Agandax per Dot 4ª/5ª Generazione è un accessorio progettato per migliorare l’esperienza di utilizzo del tuo altoparlante intelligente Dot 4. Questo supporto non solo solleva il tuo dispositivo, ma offre anche alcune funzionalità aggiuntive. Una delle caratteristiche distintive di questo supporto è la guida luminosa integrata con effetto alone. Questa illuminazione a LED crea un’atmosfera piacevole e può fungere da luce notturna o elemento decorativo nell’ambiente. Oggi costa appena 15€ con lo sconto Amazon. Le spedizioni gratuite con Prime.

Accessori per Dot 4ª/5ª Generazione

Il supporto è specificamente progettato per adattarsi alle generazioni 4 e 5 del Dot, offrendo una misura precisa e una stabilità ottimale. Il supporto è dotato di una gestione dei cavi integrata, che ti consente di nascondere i cavi in eccesso in modo ordinato. Questo contribuisce a mantenere il tuo spazio organizzato e senza ingombri. Il design del supporto è elegante e moderno, il che significa che si integra bene con qualsiasi tipo di arredamento e stile di casa.

L’installazione è semplice e veloce. Basta inserire il tuo Dot 4 nella parte superiore del supporto e collegare i cavi seguendo la gestione dei cavi integrata. Il supporto è disponibile in diverse opzioni di colore, tra cui nero, bianco e altro ancora, per abbinarsi al meglio alla tua estetica. Questo supporto per tavolo è un’aggiunta utile se desideri migliorare la posizione e le funzionalità del tuo altoparlante Dot 4.

Non solo offre stabilità e un sollevamento ideale per l’altoparlante, ma aggiunge anche un tocco di design al tuo spazio con la guida luminosa ad effetto alone. È un accessorio pratico e decorativo per il tuo Dot 4ª/5ª Generazione. Oggi costa appena 15€ con lo sconto Amazon. Le spedizioni gratuite con Prime.

