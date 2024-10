Echo Dot 5 + Lampadina LED Smart Philips a quasi metà prezzo (solo 29€)

Grazie alle Festa delle Offerte Prime oggi puoi acquistare un bundle super versatile ad un prezzo davvero stracciato! Il set formato dall’Echo Dot (5ª generazione) e la Lampadina LED Smart Philips Hue White è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto bomba del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti, o domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Echo Dot (5ª generazione) + Lampadina LED Smart Philips Hue White: tutte le funzionalità

Da oggi puoi rendere ancora più smart casa con il bundle in offerta su Amazon formato dall’Echo Dot (5ª generazione) e la Lampadina LED Smart Philips Hue White.

Nello specifico l’Echo Dot 5 offre un’esperienza audio migliorata con voci più nitide e bassi più profondi. Con questo gioiellino potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Audible, Apple Music o Spotify. La modalità di utilizzo è semplicissima tramite il collegamento wi-fi o Bluetooth.

Un’altra specifica di spicco del dispositivo Echo è la sua compatibilità con Alexa: basteranno dei semplici comandi vocali per conoscere le previsioni del tempo, impostare dei timer, organizzare una routine quotidiana e così via. Allo stesso modo è possibile controllare tutti i dispositivi per Casa Intelligente sfruttando solo la tua voce.

La Lampadina LED Smart Philips Hue White, invece, è dotata di una luminosità di 800 lumen quindi perfetta per fornire il giusto livello di luce per ogni tua necessità. L’installazione è semplicissima: è sufficiente avvitare la lampadina e collegarla al Bluetooth tramite l’app “Philips Hue” per controllarla.

