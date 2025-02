Echo Pop: l'innovativo altoparlante con Alexa scontatissimo al -36%

Per ottimizzare la tua routine quotidiana prova questo altoparlante Bluetooth con Alexa di ultimissima generazione! Si tratta dell’Echo Pop, oggi disponibile su Amazon a soli 34 euro con uno sconto bomba del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Echo Pop: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Pop è un altoparlante Bluetooth super innovativo che permette di ottimizzare la tua routine quotidiana grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia.

Pur avendo dimensioni super compatte, questo dispositivo offre un suono ricco ed è ideale per qualsiasi tipo di stanza sia a casa che in ufficio. La modalità di utilizzo è semplicissima infatti basterà collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Una specifica tecnica di spicco è la sua compatibilità con Alexa: utilizzando dei semplici comandi vocali potrai chiedere di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e così via.

Allo stesso tempo, potrai chiedere ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora così da ottimizzare qualsiasi tipologia di operazione quotidiana.

Per finire, questo dispositvo garantisce la massima sicurezza in quanto è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.