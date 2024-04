Echo Pop + Ring, il bundle perfetto per il citono di casa in super sconto!

Echo Pop + Ring, ovvero la soluzione perfetta e super scontata, altrimenti che bundle top sarebbe, per rendere il normale citofono di casa super smart. L’offerta si compone quindi di Ring, ovvero un piccolo device da collegare fisicamente al citofono di casa e Echo Pop, il nuovo altoparlante Bluetooth, con tutte quelle funzioni che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Di fatto potremo rispondere al (vecchio) citofono senza andare fisicamente alla porta, o tramite app o magari rispondendo direttamente via Echo Pop. Comodo, vero?

Il bundle oggi è in super offerta: MENO 27%, ovvero 73 euro in meno rispetto al costo degli articoli separati! Per un costo finale di 56,99 euro!

Bundle eccezionale!

Ring Intercom è quindi il dispositivo più utile che c’è per rendere il vecchio citofono, audio e video che sia, al passo coi tempi. Come scritto in apertura, l’installazione fai da te è semplice ed immediata, non c’è bisogno di andare a lavorare sulle tracce nei muri, ne tantomeno c’è bisogno di chiamare un tecnico. Pensate quanto possa esser comodo poter rispondere al citofono anche se ci si trova a chilometri di distanza, tramite l’app dedicata. Ovviamente questo è il grado zero di Ring Intercom, possiamo parlare e aprire la porta, ma anche far entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti tramite una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica. Facile e sicuro.

E poi ovviamente c’è Echo Pop. Ovviamente come per Ring Intercom, tutte le sue funzioni si basano sul supporto ad Alexa. E’ compatibile con una serie sterminata di servizi, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Inoltre attraverso app o la voce possiamo controllare gli altri dispositivi smart presenti in casa. E ovviamente molto altro! Echo Pop spinge al massimo quanto visto con gli altri altoparlanti Bluetooth Amazon, e a questo aggiunge un design semisferico davvero particolare e molto curato, che si inserisce bene in ogni ambiente!

Il bundle oggi è in super offerta: MENO 27%, ovvero 73 euro in meno rispetto al costo degli articoli separati! Per un costo finale di 56,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.