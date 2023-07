Echo Show 10: Amazon si sconta da sola alla grande MENO 27%

Echo Show 10 è la terza generazione di dispositivi intelligenti con display di Amazon. Questo dispositivo combina le funzionalità di un diffusore smart con quelle di un display interattivo, offrendo una “user experience” del tutto nuova per gli utenti Echo. Lo sconto Amazon per questo dispositivo di fascia alta è decisamente azzeccato. Un bel MENO 27% che taglia drasticamente il prezzo, ben 72 euro! Il prezzo finale è 197,99 invece che 269,99 euro. Non male, vero?

Il nostro aiutante preferito

Una delle caratteristiche distintive di Echo Show 10 è la sua capacità di ruotare il display in modo sincronizzato con i movimenti degli utenti. Utilizzando il sistema di rilevamento dei movimenti integrato, il dispositivo può seguire automaticamente la posizione dell’utente nella stanza e regolare il display di conseguenza. Questa funzione è particolarmente utile durante le videochiamate o durante la visione di contenuti multimediali, poiché permette di mantenere l’interlocutore sempre al centro dell’immagine o l’inquadratura del video adattata alla propria posizione.

Oltre alla funzione di rotazione, Echo Show 10 offre molte altre caratteristiche interessanti. Grazie all’integrazione con l’assistente virtuale Alexa, gli utenti possono controllare il dispositivo tramite comandi vocali o mediante lo schermo touch presente sul display. Possono porre domande, controllare il meteo, ascoltare musica, accedere ai propri calendari e molto altro ancora.

Grazie alla presenza di una fotocamera frontale integrata, Echo Show 10 offre anche la possibilità di effettuare chiamate video in alta definizione. Gli utenti possono così comunicare facilmente con amici, familiari o colleghi di lavoro, non solo tramite la voce ma anche tramite l’immagine.

Echo Show 10 può anche essere utilizzato come centro di intrattenimento. Gli utenti possono guardare film e serie TV tramite le app di streaming compatibili, come Netflix o Prime Video. Possono anche ascoltare musica tramite app come Spotify o Amazon Music, oppure visualizzare le proprie foto preferite su schermo.

Bello, comodo, facile da usare e con un sacco di funzioni super smart. Echo Show 10 va comprato ora, lo sconto è davvero troppo allettante! Risparmi 72 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.