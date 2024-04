Echo Studio è da comprare ORA: lo smart speaker di Amazon con audio spaziale a 189€

Echo Studio, l’eccezionale smart speaker di Amazon, nei colori Antracite e Bianco Ghiaccio, con Dolby Atmos, audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa è oggi in sconto di ben 50€ su Amazon. Lo paghi solo 189€ grazie al mega sconto del 21%. Tra l’altro questo modello di ultima generazione non solo è più grande, ma è dotato di nuove tecnologie che rilevano l’acustica dell’ambiente in cui ti trovi per offrire un audio ottimale. Non parliamo quindi di un’altoparlante Wi-Fi e bluetooth standard, ma del migliore in circolazione. E oggi puoi acquistarlo ad un prezzo mini e con la spedizione gratuita, se sei iscritto ad Amazon Prime.

Echo Studio: l’altoparlante Wi-Fi e Bluetooth con il migliore audio di sempre

La versione aggiornata di Echo Studio offre una qualità sonora senza eguali. Ed è proprio questo che rappresenta il principale motivo di acquisto: questo nuovo modello è dotato di tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale per un’esperienza di ascolto più potente e a 360 gradi. Nonostante le sue dimensioni compatte e ridotte, le prestazioni di questo altoparlante sono di tutto rispetto, capaci di soddisfare non solo chi vuole riprodurre musica ma anche chi cerca un’alternativa più economica alle sound bar da collegare alla TV.

Dotato di 5 altoparlanti direzionali, Echo Studio offre un suono ancor più nitido e pulito rispetto ai modelli precedenti per una resa stereofonica decisamente migliore con la tecnologia Dolby Atmos che va ad aggiungere ampiezza e definizione. Oltre a riprodurre i tuoi brani preferiti con Amazon Music HD, puoi fare anche tanto altro con Echo Studio come chiedere ad Alexa di rispondere ad una domanda o leggerti le ultime notizie o sfruttarlo, in alternativa, come un interfono e comunica con chi si trova in qualsiasi stanza della casa con le funzioni Drop In e Annunci.

Un gran bel dispositivo per un utilizzo versatile. Goditi un’esperienza di ascolto più potente e ancor più immersiva con Echo Studio. Solo per oggi, lo acquisti con il 21% di sconto su Amazon. Un bel taglio di prezzo di 50€ che rende questo acquisto quasi obbligato, per tutti gli amanti della tecnologia e per chi vuole rendere la sua casa ancora più smart. Corri ad acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.