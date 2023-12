Echo Studio, il prezzo Amazon va sempre più giù! Lo sconto è fuori scala!

Echo Studio è l’altoparlante smart top di gamma di Amazon, un vero e proprio concentrato di tecnologia fatto apposta per diffondere in casa audio di qualità. Un vero e proprio hi-fi intelligente, che Amazon ha deciso di produrre e distribuire con una bella offerta che fa a fette il prezzo di listino. Fa tutto da sola Amazon, il taglio di costo è eccezionale: MENO 25%, ovvero 179,99 euro al posto degli iniziale 239,99 euro! Risparmio sontuoso, ben 60 euro rimangono nelle nostre tasche! Non male, vero?

Che audio fantastico!

Con il suo design moderno e minimalista, Echo Studio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Le sue dimensioni sono leggermente più grandi rispetto agli altri altoparlanti intelligenti di Amazon, ma questa caratteristica è dovuta all’utilizzo di altoparlanti più potenti e a una maggiore capacità dell’hardware interno. Le dimensioni aggiuntive sono un compromesso che vale la pena accettare per godere di un audio eccezionale.

La caratteristica principale di Echo Studio è la sua capacità di riprodurre audio ad alta fedeltà fino a 24 bit/192 kHz. Il suono è ricco, nitido e ben bilanciato, consentendo di apprezzare ogni sfumatura della musica preferita. Inoltre, i cinque altoparlanti offrono bassi potenti con un suono più definito, meno distorsione, medi dinamici e alti nitidi. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge ampiezza, definizione e profondità.

Ma non finisce qui ovviamente: Echo Studio ha la capacità di adattare automaticamente l’audio all’acustica dell’ambiente in cui si trova. La tecnologia di calibrazione automatica consente all’altoparlante di analizzare le caratteristiche dell’ambiente in tempo reale e di regolare i livelli di equalizzazione per garantire una qualità audio ottimale.

Inutile dire che è possibile ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. Con Amazon Music HD possiamo anche accedere a oltre 90 milioni di brani in formato audio senza perdite, come HD o Ultra HD. Il tutto, ovviamente, utilizzando la propria voce per comandare Echo Studio.

Facile da utilizzare, dotato di un bel design e soprattutto di un audio di qualità superiore. Echo Studio è l’altoparlante smart da comprare ora, il supersconto Amazon MENO 25% è davvero eccezionale!

