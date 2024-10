Eclissi solare anulare: dove vederla in streaming

Gli appassionati di astronomia e non solo aspettano con impazienza l’imminente eclissi solare anulare, un evento che si verifica ogni uno o due anni e che regala immagini decisamente spettacolari a chi ha la possibilità di assistervi.

Durante un’eclissi solare anulare la Luna passa davanti al Sole frapponendosi tra esso e la Terra. A livello visivo il Sole viene coperto solo parzialmente, tanto da lasciar passare i raggi di luce che ricreano una sorta di brillante anello infuocato ritagliato perfettamente sulla sagoma della stella. In questa fase la Luna si trova all’apogeo, ovvero il punto della sua orbita più lontano rispetto alla Terra e questo spiega perché la sua figura non riesce ad oscurare totalmente il Sole.

Lo spettacolo si potrà apprezzare dal vivo solamente nell’emisfero Australe, più precisamente nel sud del Cile, nell’Argentina meridionale e in alcune aree del Pacifico, tra cui l’Isola di Pasqua (conosciuta anche come Rapa Nui nella lingua locale). L’eclissi sarà invece parziale in una fascia di territorio compresa tra parte del Messico e l’Antartide.

A che ora sarà visibile l’eclissi anulare di Sole e dove seguirla in streaming

Gli scienziati spiegano che la fase di anularità, cioè il periodo di tempo in cui sarà visibile l’anello di fuoco, inizierà oggi, martedì 2 ottobre, alle 18.50 ora italiana e raggiungerà il suo picco massimo alle 20.45. La conclusione è prevista per le 22.39 italiane, mentre nelle zone in cui l’eclissi sarà parziale si arriverà fino alle 23.47.

Chi fosse interessato a vederla in diretta potrà collegarsi ad uno dei tanti siti che manderanno le immagini in streaming. L’evento sarà trasmesso anche su YouTube su diversi canali dedicati all’astronomia e non solo. Uno dei più seguiti è il canale di Time and Date, le cui immagini saranno disponibili poco sotto non appena sarà partita la diretta.