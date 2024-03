Ecovacs Deebot 605 è il robot che ANNIENTA la POLVERE: 199€ su Amazon

Immagina rincasare la sera e trovare i pavimenti lindi, senza nemmeno un granello di polvere: non è fantasia, ma è ciò che è in grado di fare il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605, oggi in vendita su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Compatibile al 100% con Amazon Alexa e Google Assistant per la gestione tramite app o con comandi vocali, il robot aspirapolvere 2-in-1 può essere tuo al prezzo di 199€.

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 605 costa pochissimo su Amazon

Il potente motore sfrutta le spazzole ad alta rotazione per raccogliere la polvere, le briciole e anche i peli dei tuoi animali domestici; la batteria integrata ti assicura una buona autonomia, mentre il panno umido rimuove le macchie dal pavimento in una sola passata. Come i robot aspirapolvere di alto livello, anche il Deebot 605 monta diversi sensori di ultima generazione in grado di guidarlo per tutta casa in maniera completamente automatizzata.

Con la spesa minima di 199€ su Amazon hai a portata di mano un robot multifunzione che non teme il confronto con i top di gamma del momento; inoltre, se lo metti subito nel carrello, l’elettrodomestico smart ti viene consegnato a casa senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

