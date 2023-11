Eleva l'esperienza audio del tuo PC con i Creative Pebble Pro: col coupon costano poco

Porta l’esperienza audio del tuo computer a nuovi livelli con gli altoparlanti Creative Pebble Pro. Questi altoparlanti 2.0 USB-C offrono un suono potente e ricco, abbinato a funzionalità avanzate come la connettività Bluetooth 5.3 e un’illuminazione RGB personalizzabile. Con l’audio USB e la comodità di una porta per cuffie/microfono, i Creative Pebble Pro sono progettati per soddisfare le esigenze di chi cerca un sistema audio versatile e di alta qualità. Spunta il coupon con lo sconto del 30% sulla pagina Amazon del prodotto, e acquistalo a soli 55€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Creative Pebble Pro: piccole ma super potenti

La connettività USB-C assicura una connessione stabile e di alta qualità, mentre il Bluetooth 5.3 consente di collegare facilmente dispositivi compatibili senza l’uso di cavi. Aggiungi un tocco di stile al tuo ambiente con l’illuminazione RGB personalizzabile. Scegli tra una varietà di colori e modalità per adattare gli altoparlanti al tuo stile.

La possibilità di connettersi tramite USB offre un’opzione aggiuntiva per garantire un audio di alta qualità. La porta per cuffie/microfono rende gli altoparlanti ancora più versatili. I Creative Pebble Pro sono progettati per adattarsi armoniosamente a qualsiasi ambiente desktop, con un design moderno e compatto. Regola il volume e accendi/spegni gli altoparlanti con facilità grazie ai controlli frontali di facile accesso.

Gli altoparlanti Creative Pebble Pro offrono un’esperienza utente intuitiva. Sia che tu voglia collegarti tramite USB, Bluetooth o utilizzare la porta per cuffie/microfono, questi altoparlanti offrono flessibilità e versatilità. In conclusione, i Creative Pebble Pro sono molto più di semplici altoparlanti per computer.

Offrono un suono potente, una connettività avanzata, un design elegante e funzionalità extra come l’illuminazione RGB personalizzabile. Spunta il coupon con lo sconto del 30% sulla pagina Amazon del prodotto, e acquistalo a soli 55€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.