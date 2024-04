Energia EXTRA a portata di mano con il Power Bank INIU in DOPPIO SCONTO

Per avere una fonte di energia sempre a portata di mano per il tuo smarphone, non farti sfuggire la doppia offerta sulla Power Bank INIU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad uno sconto del 32% ed un ulteriore coupon del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Power Bank INIU: energia extra sempre con te

Il Power Bank INIU utilizza solo materiali di altissima qualità, è fornito di una garanzia di 3 anni e un’assistenza tecnica a vita.

Mentre gli altri si fermano a 65W o addirittura a 100W, questo PowerNova da 140W è abbastanza veloce da alimentare tutti i dispositivi ad alta richiesta di energia come i laptop e SteamDeck. In soli 30 minuti, un MacBook Pro 16″ sarà al 59%, SteamDeck al 57%, iPhone 15 Pro Max al 71% e Samsung S23 Ultra al 75%.

Con una enorme capacità di batteria da 27.000mAh approvata dalle compagnie aeree, ottieni più cariche per tutti i tuoi dispositivi anche nei lunghi viaggi con una sola ricarica. Inoltre la compatibilità e universale, quindi puoi sfruttarlo con Android, Apple o qualsiasi altra marca.

Con 3 porte di ricarica, tra cui una velocissima porta PD 3.1 140W USB-C in/out, una porta di ricarica rapida PD 45W USB-C e una fidata porta USB-A, questo power bank è la soluzione di ricarica all-in-one. Funziona perfettamente con diversi tipi di cavi, garantendo una ricarica rapida per tutti i dispositivi.

