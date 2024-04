Energia EXTRA con la Batteria esterna super compatta a SOLI 20 EURO

Se sei spesso fuori casa e non vuoi rischiare di rimanere con lo smartphone scarico, approfitta della mega promozione sulla Batteria Esterna VOLTME! Oggi è disponibile su Amazon a soli 2o euro con uno sconto conveniente del 17% ed un ulteriore coupon di sconto del 17%.

Batteria Esterna VOLTME: energia sempre a portata di mano

La Batteria Esterna VOLTME è compatibile con i dispositivi usb-c Android ed è dotata di una doppia uscita USB. Per questo motivo consente di caricare 2 dispositivi contemporaneamente o di caricare un dispositivo mentre la batteria stessa è in carica.

Ha una capacità da 10.000 mAh quindi è perfetta per far durare la batteria del telefono per tutto il viaggio. Con una potenza più che doppia rispetto alle batterie standard, ti fornirà energia di lunga durata per pochi grammi in più grazie alla sua potente batteria al litio.

Questo powerbank portatile da viaggio è pratico e compatto e rappresenta una sorta di batteria esterna aggiuntiva per smartphone e tablet. In più, le funzioni di sicurezza integrate proteggono il dispositivo dai pericoli di sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico.

Ha una buona capacità di carica ottimizzata e un design accattivante e super compatto. Grazie al rivestimento in alluminio, è un prodotto molto resistente ma allo stesso tempo molto leggero e occupa poco spazio. È ideale per chi ha bisogno di una copertura di base soprattutto per i propri telefoni cellulari e desidera un prodotto economico ma efficace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.