Energia EXTRA sempre con te con il Powerbank magnetico SCONTATISSIMO AL 40%

Batteria esterna wireless magnetica da 10000mAh Belkin, ora disponibile su Amazon a soli 41 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Batteria esterna wireless magnetica da 10000mAh Belkin: funzionalità e modalità di utilizzo

La Batteria esterna wireless magnetica da 10000mAh Belkin è compatibile con MagSafe per un allineamento perfetto e la massima efficienza di ricarica.

È possibile utilizzarla con una vastissima serie di iPhone tra cui iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13 , 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max and 12 mini.

Inoltre è possibile continuare ad usare il tuo telefono mentre si ricarica in modo sicuro grazie all’aggancio magnetico. Ricorda che è utilizzabile esclusivamente con custodie MagSafe Belkin o di altra marca.

Questo caricatore si caratterizza anche per la sua doppia funzionalità come tappetino di ricarica wireless e power bank portatile da 10.000 mAh. La ricarica passante consente di ricaricare la power bank mentre si ricarica il telefono con il cavo da USB-C a USB-C da 1 metro incluso nella promozione.

La potenza è un altro fiore all’occhiello del dispositivo: la ricarica wireless arriva fino a 7,5 W mentre la ricarica tramite cavo USB-C/Lightning fino a 18 W. Il caricatore è super compatto, leggero e portatile così da essere trasportato ovunque nella massima comodità.

