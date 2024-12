Epic Games prepara i Regali di Natale: tutti i giochi gratis in arrivo

I Regali di Natale di Epic Games sono ormai diventati una tradizione attesissima da milioni di utenti in tutto il Mondo. La software house sta infatti preparando quella che sarà la lista aggiornata dei titoli che quest’anno potranno venire scaricati gratis. E siamo certi che non mancheranno le sorprese.

Almeno per il momento, in realtà, l’unica cosa che sappiamo è che il primo di questi titoli verrà sbloccato oggi 12 dicembre alle ore 17:00. Ma come ci si poteva aspettare, alcuni leak e rumors – tra cui quello dell’affidabile billbil-kun – ci hanno dato modo di accedere in anteprima alla lista di tutte le date in cui verranno rilasciati i Regali di Natale di Epic Games.

Epic Games, ecco quando arrivano tutti i giochi gratis

Saranno in totale 16 i videogiochi gratis che Epic Games ha deciso di regalare ai suoi utenti in vista del Natale. A partire da questo pomeriggio alle ore 17:00, per poi procedere a cadenza giornaliera fino al 2 gennaio 2025. Ogni singolo titolo messo a disposizione resterà disponibile per essere riscattato un’intera settimana, così da dare il tempo a tutti di poter procedere col download.

Al momento ancora non è stata resa disponibile la lista dei giochi che effettivamente faranno parte di questa campagna promozionale. Ma le premesse sono più che positive, anche e soprattutto tenendo conto di quella che è stata la campagna promozionale dello scorso anno. Tra gli altri giochi, infatti, Epic Games ha messo a disposizione di tutti Destiny 2 Legacy Collection. Ossia una raccolta che comprende La Regina dei Sussurri, Oltre la Luce e Ombre dal Profondo.

E non solo, perché sempre nel 2023 Epic Games aveva anche fornito un coupon sconto del 33% su tutti i prodotti in vendita all’interno dello store. Staremo a vedere se sarà così anche quest’anno o se l’azienda di Sweeney avrà deciso di procedere in modo diverso.