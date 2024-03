EPOS H3 Hybrid: le cuffie da gaming PRO con uno strabiliante MENO 60 PER CENTO

EPOS H3 Hybrid sono cuffie da gaming Bluetooth/cavo di fascia alta, un vero e proprio dispositivo Premium graziato da caratteristiche eccellenti da ogni lato le si guardi, tanto in quello estetico costruttivo quanto in quello audio ovviamente. Con una vasta gamma di funzionalità e prestazioni di livello superiore, EPOS H3 Hybrid si distinguono nel panorama affollatissimo delle cuffie gaming non solo per le loro ottime qualità, ma anche, e soprattutto per il prezzo a dir poco spettacolare! A prezzo pieno non sono cuffione economiche (la qualità si paga!) ma oggi grazie al MEGA SCONTO Amazon MENO 60% possiamo pagarle 60 euro invece di 150 euro! Si avete capito bene, rimangono in tasca, anzi nel conto corrente, ben 90 euro! Non male, vero?

Che audio! Che sconto!

EPOS H3 Hybrid sono cuffie ad acustica chiusa, progettate appositamente per offrire un suono immersivo durante le sessioni di gioco, garantendo al contempo un comfort ottimale lungo. La chiusura acustica permette di isolare l’ascoltatore dai rumori esterni, consentendo così una concentrazione totale sul gioco.

Una delle caratteristiche più interessanti di queste cuffie è la connettività Bluetooth, che consente di utilizzarle anche in modalità wireless con dispositivi compatibili.

Inoltre, EPOS H3 Hybrid sono dotate di un microfono di alta qualità con tecnologia di cancellazione del rumore attivo. Questo garantisce una comunicazione chiara e nitida durante le sessioni di gioco online, eliminando i rumori di fondo indesiderati e consentendo una comunicazione efficace con compagni di squadra e avversari.

Per quanto riguarda le prestazioni audio, EPOS H3 Hybrid offrono un suono ricco e dettagliato, con bassi potenti e cristallini medi e alti. Grazie alla tecnologia audio di EPOS, i giocatori possono godere di un’esperienza sonora coinvolgente e realistica, che permette loro di cogliere ogni minimo dettaglio sonoro del gioco. Con tanto di 7.1 virtuale.

E la batteria? Con una sola carica, EPOS H3 Hybrid sono in grado di emettere 37 ore di audio di qualità superiore tramite Bluetooth, 24 ore quando si gioca con un cavo console da 3,5 mm o 19 ore con doppia connettività (cavo da 3,5 mm e Bluetooth). La cuffia si ricarica quando è collegata tramite USB ovviamente.

EPOS H3 Hybrid sono cuffie da gaming Premium che uniscono prestazioni audio eccezionali, comfort ottimale e versatilità wireless grazie alla connettività Bluetooth. Ma soprattutto sono dotate di un prezzo spettacolare, MENO 60%, 60 euro invece di 150 euro!

