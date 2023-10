Esalta la tua esperienza di gioco con il monitor gaming BenQ MOBIUZ in offerta su Amazon 

Se sei un appassionato di videogiochi, saprai quanto sia essenziale avere un display di alta qualità per ottenere la migliore esperienza di gioco possibile. Il BenQ MOBIUZ EX2710Q è un monitor da 27 pollici progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Con una combinazione di specifiche all’avanguardia, questo monitor si distingue per la sua capacità di offrire immagini nitide, colori vibranti e una reattività senza paragoni. E oggi anche per il prezzo, visto che con lo sconto del 25% su Amazon puoi averlo a soli 274€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Immagini che prendono vita col monitor BenQ MOBIUZ

Con una risoluzione di 2K (2560×1440 pixel), il BenQ MOBIUZ EX2710Q ti permette di immergerti completamente nel mondo di gioco con dettagli nitidi e chiari. I giochi prendono vita grazie ai colori vividi e accurati resi possibile dal pannello IPS, che offre anche angoli di visione ampi per un’esperienza visiva ottimale da qualsiasi angolazione. Grazie a un impressionante refresh rate di 165 Hz, il MOBIUZ EX2710Q offre una straordinaria fluidità di gioco.

I movimenti saranno incredibilmente scorrevoli, permettendoti di reagire rapidamente alle situazioni più intense. Con un tempo di risposta di soli 1 millisecondo, non dovrai preoccuparti di fastidiosi effetti di ghosting o motion blur. Il BenQ MOBIUZ è dotato di tecnologia HDR 400, garantendo una gamma dinamica più ampia e dettagli più accurati nelle scene più luminose e nelle ombre più profonde. Questo significa che sarai in grado di cogliere ogni sfumatura e contrasto, per un’esperienza visiva incredibilmente immersiva.

La tecnologia FreeSync Premium del MOBIUZ EX2710Q sincronizza perfettamente la frequenza di aggiornamento del monitor con la potenza della tua scheda grafica. Questo significa che potrai dire addio all’effetto tearing e goderti un’esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni.

Se il tuo hardware supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, non preoccuparti, perché questo monitor è completamente retrocompatibile, garantendoti una perfetta compatibilità con la tua configurazione attuale. Allora cosa aspetti? Se ti serve un monitor serio, con lo sconto del 25% su Amazon puoi averlo a soli 274€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.