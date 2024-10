Esperienza audio immersiva con le Cuffie On-Ear Philips a prezzo stracciato

Regalati un’esperienza musicale immersiva ogni volta che vuoi con le Cuffie On-Ear wireless Philips! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 39 euro con uno sconto maxi del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Cogli al volo un’occasione così conveniente il prima possibile!

Cuffie On-Ear wireless Philips: audio immersivo e autonomia elevata

Le Cuffie On-Ear wireless Philips rappresentano un must-have per chi vuole ascoltare la propria musica preferita sempre al massimo.

In primis i driver da 40 mm assicurano un audio eccellente ed immersivo anche grazie alla vestibilità On-Ear che garantisce un buon isolamento acustico. Inoltre è possibile attivare i bassi dinamici con l’app Philips Headphones per ottenere un audio coinvolgente anche con volumi bassi.

La connettività Bluetooth avanzata non è da meno così da avere sempre un collegamento più stabile e una trasmissione impeccabile ovunque tu sia. In più è possibile collegare due dispositivi insieme (iOS o Android) per ascoltare musica o podcast senza interruzioni né cali fastidiosi del suono.

Anche l’autonomia è eccezionale tanto che puoi goderti fino a 65 ore di riproduzione musicale con una carica completa di 2 ore. Le cuffie sono ricaricate attraverso il cavo USB-C in dotazione e, tra l’altro bastano, solo 5 minuti per un’ora di riproduzione.

Per finire, il design dei dispositivi è super elegante con una fascia imbottita e auricolari morbidi per il comfort anche in caso di uso prolungato. Ogni auricolare è imbottito con memory foam e può essere ripiegato così da essere trasportato ovunque con comodità.

Oggi le Cuffie On-Ear wireless Philips sono disponibili su Amazon a soli 39 euro con uno sconto maxi del 15%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Cogli al volo un’occasione così conveniente il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.