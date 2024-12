Esperienza visiva al top con il LED per Retroilluminazione TV a mini prezzo

Crea un’atmsofera luminosa e brillante intorno al tuo televisiore con il LED TV Retroilluminazione Govee! Oggi è disponibile su Amazon a soli 56 euro con un super sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

LED TV Retroilluminazione Govee: modalità di montaggio e di utilizzo

Il LED TV Retroilluminazione Govee è dotato di un chip aggiornato che offre prestazioni più potenti con una funzione di correzione fish-eye, espandendo la gamma effettiva per fornire una corrispondenza dei colori più accurata lungo i bordi.

La modalità di installazione è davvero semplice in quanto è possibile utilizzare l’adesivo per stabilizzarlo senza oscillazioni e in maniera super pratica e veloce.

Dal punto di vista tecnico, la retroilluminazione intelligente RGBICW vanta un tono bianco più puro e la densità di pixel migliorata che rendono l’effetto luminoso più vivido e naturale, contribuendo a migliorare la visione coinvolgente di film e giochi.

Un’altra caratteristica importante è la sua compatiblità super estesa: il dispositivo, infatti, può catturare istantaneamente il colore di qualsiasi schermo TV durante lo streaming di contenuti, la visione di video online, l’uitlizzo di videogiochi e così via.

Allo stesso modo, la modalità di utilizzo è semplicissima: basterà utilizzare l’APP Govee Home o semplici comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant. In questo modo potrai scegliere tra rilevamento schermo vuoto, modalità video e modalità scena.

Oggi il LED TV Retroilluminazione Govee è disponibile su Amazon a soli 56 euro con un super sconto del 37%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.