Espresso DA BARISTA con la Caffettiera Cecotec SCONTATISSIMA AL 33%

Preparati a godere una caffè intenso e cremoso come quello del bar direttamente a casa tua con la Cecotec Caffettiera Express Power! Oggi è disponibile su Amazon a soli 75 euro grazie ad uno sconto maxi del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Cecotec Caffettiera Express Power: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cecotec Caffettiera Express Power è un vero e proprio gioiellino che permette di preparare un espresso professionale come quello del bar.

È dotata di una potenza da 1350 W, con una pompa a pressione italiana 20 bar che consente di ottenere la migliore crema e il massimo aroma sia per i caffè che per i cappuccini.

Dispone di un sistema di riscaldamento rapido di Thermoblock e di un manometro PressurePro per controllare la pressione in tempo reale. Inoltre include un piroscafo regolabile con protezione per l’uso, per schiumare il latte, emettere acqua calda per infusi e preparare cappuccini da vero barista.

Il dispositivo ha un braccio filtrante con doppia uscita e due filtri, mentre il serbatoio di acqua estraibile ha una capienza da 1,5 litri. Include un misurino con pressino per caffè ed un vassoio raccogligocce rimovibile per una facile pulizia

Il sistema a risparmio energetico con spegnimento automatico e stand-by permette di evitare gli sprechi e non avere problemi con le bollette. Inoltre il design vintage e le finiture in acciaio inox rendono la macchina adatta a qualsiasi tipologia di cucina.

Oggi la Cecotec Caffettiera Express Power è disponibile su Amazon a soli 75 euro grazie ad uno sconto maxi del 33%. Approfitta il prima possibile della mega promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.