Estate AL TOP nel giardino di casa con la Piscina fuori terra a quasi META' PREZZO

L’estate è alle porte e, per rinfrescarti ogni volta che vuoi nel relax del giardino di casa, non puoi perderti la super promozione sulla Piscina fuori terra Intex! Oggi è disponibile su Amazon a soli 92 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma non aspettare oltre, l’offerta potrebbe scadere ad un momento all’altro!

Piscina fuori terra Intex: installazione e modalità di utilizzo

La Piscina fuori terra Intex è un gioiellino da installare in giardino o in terrazzo per rinfrescarsi e divertirsi durante il periodo estivo.

Ha una forma rettangolare con misure di 300x200x75 centimetri. È velocissima e semplice da assemblare grazie alla paleria componibile in acciaio, così da non farsi trovare impreparati al caldo estivo: basti pensare che per riempirla di acqua sono necessari solo 30 minuti. Inoltre è dotata di attacchi da 32 mm, per collegare una pompa filtro a cartuccia non inclusa nella confezione e di tappo di scarico per lo svuotamento.

Il dispositivo è realizzato in resistente e durevole PVC a triplo strato SuperTough così da resistere a lungo nel tempo evitando qualsiasi tipologia di malfunzionamento o rotture accidentali. Allo stesso tempo il liner interno, con stampa a mosaico, rende l’acqua cristallina e di un azzurro ancora più intenso offrendo un’atmsofera ancora più rilassante.

La modalità di installazione è davvero facile e velocissima: devi solo adagiare la piscina su di un terreno piatto, assemblare il telaio e riempirla con l’acqua.

