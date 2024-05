Etichettatrice Portatile in SUPER SCONTO su Amazon, approfittane ora (-50%)

Oggi su Amazon gli sconti sono davvero eccezionali. Se hai bisogno di uno strumento che ti consenta di etichettare cibi e tante altre cose, devi assolutamente servirti del prodotto disponibile oggi su Amazon con un vero e proprio super sconto da sfruttare immediatamente. Con una detrazione pari al 50% del prezzo iniziale, puoi acquistare l’etichettatrice Bluetooth portatile di Makeid a un prezzo davvero eccezionale di 24,99€.

Etichettatrice portatile Bluetooth: acquistala oggi a un prezzo incredibile

Questo prodotto dispone di 4 tasti grandi per poter stampare velocemente parole comuni, così da raddoppiare la sua efficienza. Inoltre, lo schermo LCD ad alta definizione da 1,85 pollici ti offre una visione sempre chiare e una facilità di utilizzo unica sia per anziani che per bambini. Dopo aver connesso il dispositivo all’app mediante Bluetooth, ci sarà una finestra guida per poter impostare i 4 tasti, con un procedimento facilissimo che ti consentirà di stampare le etichette a velocità supersonica.

La stampante termica portatile genera un’immagine sulle etichette senza la necessità di inchiostro; in più, il nastro adesivo dispone di un chip integrato con riconoscimento automatico con proprietà idrorepellenti, antiolio e resistenti a graffi, rendendoli così di lunghissima durata e conservazione. Puoi scaricare gratis l’app dedicata per poter usufruire di 30 font, 55 cornici e più di 1000 simboli, così da creare delle etichette del tutto personalizzate. Può stampare fino a 3 righe di testo con una piccola distanza tra le parole, così da non sprecare etichette a vuoto.

Acquista subito questo prodotto su Amazon: l’etichettatrice portatile di Makeid è disponibile ancora per poco tempo con uno sconto del 50%, che fissa il prezzo a soli 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.