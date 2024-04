Fai brillare OGNI ANGOLO di casa con la Spazzola elettrica 7-in-1 SCONTATISSIMA

Sogni una casa impeccabile ma hai sempre poco tempo per le pulizie domestiche? Fatti aiutare dalla Spazzola Elettrica Per la Pulizia 7-in-1 Pancellent, oggi disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 37 euro grazie ad un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi promozione, gli articoli stanno per terminare!

Spazzola Elettrica Per la Pulizia 7-in-1: funzionalità e modalità di utilizzo

La Spazzola Elettrica Per la Pulizia 7-in-1 Pancellent include 7 testine sostituibili, che si rivolgono a tutte le aree di pulizia in cucine e bagni, come vasca da bagno, cucina, griglia, piani cottura, parete fortemente oliata, fessura, lavandino, pavimento, malta, vasca da bagno, WC, auto, ruota dell’auto, pavimento, bicchieri, finestre, piatti e molto altro ancora. In questo modo qualsiasi angolo può essere pulito come nuovo e in pochissimo tempo!

Offre due velocità regolabili per garantire una pulizia profonda e può affrontare rapidamente macchie difficili come schiuma di sapone e malta. In più è facile da usare: basta fare clic una volta per la modalità a bassa velocità a 330 giri/min per la pulizia quotidiana e fare nuovamente clic per la modalità a 420 giri/min per una pulizia profonda.

Lo scrubber cordless motorizzato è alimentato da una batteria al litio ricaricabile integrata da 2000 mAh che può fornire 100 minuti di lavoro a lungo termine dopo solo 3-4 ore di ricarica rapida.

Anche la lunghezza è regolabile: il manico corto è adatto per una pulizia ravvicinata (come stufa, lavello, piano del tavolo), mentre il manico lungo esteso per la pulizia a lunga distanza (come pavimenti, finestre, vasche da bagno).

